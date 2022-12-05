وزارة النفط: استراتيجيتنا الجديدة تعظم القيمة المضافة للنفط والغاز وتعزز رأس المال البشري

أعلنت وزارة النفط اليوم الاثنين الانتهاء من إعداد استراتيجيتها الجديدة الممتدة للسنوات الخمس المقبلة متضمنة صياغة الرؤية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها وتستهدف تعظيم القيمة المضافة للنفط والغاز وتعزيز رأس المال البشري.

وقالت (النفط) في بيان صحفي إن فريق عمل الاستراتيجية أعد المحاور والتوجهات المستقبلية بالتنسيق والتعاون مع كل الإدارات وبرامج العمل بالوزارة لتحديد الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في المحافظة على الموارد البترولية والاستخدام الأمثل لها وتطويرها وفق أفضل الممارسات لضمان استدامتها.

وأضافت الوزارة أن وفدا منها مشكلا من وكيل (النفط) الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح والوكيل المساعد للشؤون الفنية خالد الديين ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح سلم المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله نسخة من الاستراتيجية الجديدة لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات عليها.

ونقل البيان عن الشيخ نمر الصباح قوله إن فريق عمل الوزارة نجح في وضع الاستراتيجية الجديدة ضمن التوقيت الزمني المحدد بغية تعظيم القيمة المضافة للنفط والغاز في الكويت وتعزيز رأس المال البشري المستدام الذي يعتبر نفط المستقبل إذ تم تحديد الطموحات الاستراتيجية للوزارة التي تنبثق منها الأهداف التشغيلية.

وأضاف الشيخ نمر الصباح أنه تم إعداد الاستراتيجية لكل قطاع من قطاعات الوزارة وتحديد الأهداف الاستراتيجية لكل برنامج وفق رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في المحافظة على الموارد البترولية والاستخدام الأمثل لها وتطويرها وفق أفضل الممارسات لضمان استدامتها وتعزيز الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة وسلامة المنشآت وصحة العاملين ضمن نهج رؤية الدولة في التحول الرقمي.

وذكر أن (النفط) تسعى دائما إلى التحول الرقمي الكامل عبر ضوابط وإجراءات وقواعد بيانات عالية الجودة مبينا أنه لتحقيق ذلك عملت الوزارة لميكنة الخدمات والربط الإلكتروني وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تضمنت مجموعة من المكونات الرئيسية التي تتمثل في الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية والمحاور.