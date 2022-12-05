“زين” قدّمت ورشة عمل حول النجاح في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي

قدّمت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت ورشة عمل خاصة حول أساسيات النجاح في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، والتي استضافت من خلالها طلبة وطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية في قسم علوم المعلومات التابع لكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت في منصّتها للإبداع ZINC.

وأتت هذه البادرة استكمالاً للجهود المُشتركة التي تبذلها زين بشكلٍ مُستمر مع مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية – من القطاعين العام والخاص – في البلاد، وذلك للإسهام بتطوير العملية التعليمية ومُشاركة خبرات القطاع الخاص مع طلبة المدارس والجامعات وحديثي التخرج، وبالأخص حول مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة.

واستضافت منصّة زين للابتكار ZNIC مجموعة من طلبة وطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية من قسم علوم المعلومات التابع لكلية العلوم الحياتية، حيث تمحورت ورشة العمل التي قدّمتها زين حول أساسيات النجاح في عالم ريادة الأعمال، وتجاربها الناجحة في تمكين الابتكار الرقمي.

وقامت الورشة بتغطية عددٍ من المواضيع الأساسية التي تهم أي مبادر مبتدئ، مثل كيفية تأسيس الشركة الناشئة، وبناء فريق العمل، وصنع العلامة التجارية، وجذب المستثمرين، وتطوير المنتجات والخدمات، كما شارك الطلبة في تمارين عملية حول تأسيس مشاريعهم الخاصة واستعراضها أمام المستثمرين وكيفية جذب فرص التعاون والنمو.

وتُبرز هذه الخطوة جهود زين في دعم أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة والتزامها المُتنامي نحو مُمارستها للاستدامة المُجتمعية، إذ أنها حريصة على وضع بصمة إيجابية، وتبنّي القضايا الأكثر أهميةً في المجتمع، من أبرزها دعم رواد الأعمال والشباب وتشجيع الابتكار الرقمي، ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها.

منصّة زين للإبداع ZINC استضافت ورشة العمل