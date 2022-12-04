مونديال 2022: إنكلترا الى ربع النهائي لملاقاة فرنسا بفوزها 3-صفر على السنغال

مونديال 2022: إنكلترا الى ربع النهائي لملاقاة فرنسا بفوزها 3-صفر على السنغال

بلغت إنكلترا الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها على السنغال 3-صفر الأحد في الدور ثمن النهائي على استاد البيت في مدينة الخور.

وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لمنتخب “الاسود الثلاثة” (38) قبل أن يوقّع القائد هاري كاين، أفضل هدّاف في روسيا 2018، أخيرًا على هدفه الاول في قطر (45+3)، ويضيف بوكايو ساكا الثالث (57).

وضربت إنكلترا موعدًا ناريًا في دور الثمانية على الملعب ذاته السبت المقبل مع فرنسا الفائزة على بولندا 3-1.