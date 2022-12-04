لاعبو منتخب إنكلترا يحتفلون بتسجيل هدف

مونديال 2022: إنكلترا الى ربع النهائي لملاقاة فرنسا بفوزها 3-صفر على السنغال

5 ديسمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

بلغت إنكلترا الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها على السنغال 3-صفر الأحد في الدور ثمن النهائي على استاد البيت في مدينة الخور.

وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لمنتخب “الاسود الثلاثة” (38) قبل أن يوقّع القائد هاري كاين، أفضل هدّاف في روسيا 2018، أخيرًا على هدفه الاول في قطر (45+3)، ويضيف بوكايو ساكا الثالث (57).

وضربت إنكلترا موعدًا ناريًا في دور الثمانية على الملعب ذاته السبت المقبل مع فرنسا الفائزة على بولندا 3-1.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
5 ديسمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا

4 ديسمبر، 2022

مونديال 2022: ميسي يقود الأرجنتين إلى ربع النهائي بفوز صعب على أستراليا

4 ديسمبر، 2022

متسابقون كويتيون يحققون نتائج مميزة في الجولة الرابعة من بطولة الامارات الدولية للدراجات المائية

3 ديسمبر، 2022

الكويت تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية

3 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى