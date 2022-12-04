متاحف قطر تطلق مسابقة بعنوان “الاحتفال بالإبداع” في دولة ⁧‫الكويت

متاحف قطر تطلق مسابقة “الاحتفال بالإبداع” في دولة ⁧‫الكويت

4 ديسمبر، 2022
0 12 دقيقة واحدة

أعلنت متاحف قطر عن إطلاق مسابقة بعنوان “الاحتفال بالإبداع” في دولة ⁧‫الكويت‬⁩‬⁩ لمدة 4 أسابيع بمواضيع مختلفة اسبوعياً تزامناً مع استضافة كأس العالم.

واضافت أن موضوع الأسبوع الثاني هو : (الكويت دانة الخليج) لإبراز معالم الكويت، ويمكن التعبير عن الموضوع السابق بالمشاركة من خلال:

  1. الرسم ويشمل الرسم الرقمي
  2. التصوير الفوتوغرافي
  3. تصوير الفيديو والذي لايتجاوز دقيقة واحدة

ونوهت متاحف قطر أن أخر موعد لإستلام المشاركات يوم الخميس الموافق : 8 ديسمبر 2022 حتى الساعة 6:00 مساءً

وقالت متاحف قطر أنه سيتم السحب على جوائز قيمة أسبوعياً تصل إلى مليون ريال قطري، فيما سيكون إجمالي عدد الفائزين أسبوعياً أكثر من 36 فائز.

وسيحصل الفائزون على الجوائز النقدية التالية:

  • المركز الأول : 20 الف ريال قطري
  • المركز الثاني: 15 الف ريال قطري
  • المركز الثالث: 10 الاف ريال قطري
  • وبقية الفائزين على 5000 ريال قطري

يمكنكم المشاركة عبر الرابط التالي: ‏https://competition.qm.org.qa/kuwait/contest-landing-page

وسيتم إعلان عن الفائزين عبر الايميل + الاتصال الهاتفي + الانستقرام

حساب متاحف قطر: https://www.instagram.com/qatar_museums/

حساب الأعوام الثقافية: https://www.instagram.com/yearsofculture/

4 ديسمبر، 2022
0 12 دقيقة واحدة

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