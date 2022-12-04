تسعة قتلى في فيضان نهر في جوهانسبورغ خلال طقوس دينية

قضى تسعة أشخاص في فيضان مفاجئ لنهر صغير في جوهانسبورغ بعد عاصفة مطرية عنيفة فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن ستة مفقودين على ما أفادت أجهزة الانقاذ الأحد.

وأوضح روبير مولودزي الناطق باسم أجهزة الطوارئ “مساء أمس (السبت) كانت مجموعة تشارك في طقوس دينية في النهر عندما بدأت العاصفة المطرية” موضحا أن 33 شخصا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.

وأوضح الناطق “عندما هبت العاصفة، كان كثيرون يقفون في النهر ويقيمون طقوساً دينية، طقوس المعمودية” مضيفاً “أن شدة التيار جرفتهم” فيما “نجا القس الذي نظم هذه الاحتفالات”.

وأضاف الناطق “جرفت المياه شخصين وتأكد مقتلهما في المكان” فيما واصلت فرق الإغاثة عمليات البحث حتى المساء”.

واستأنف المسعفون بدعم من فرق الإغاثة جهودهم صباح الأحد ما سمح بالعثور على سبع جثث. وارتفعت الحصيلة بذلك إلى تسعة قتلى على ما أكد الناطق.

ومساء، قال المتحدث إن ستة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، لافتاً إلى أن “الأمل في العثور عليهم أحياء يتضاءل”.

وفيضانات النهر المباغتة هذه غالبا ما تحدث في هذا الحي في جوهانسبورغ حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في النصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.

وأشار مولودزي إلى أن “الجميع بإمكانهم أن يقصدوا الأنهار في هذا البلد وممارسة طقوسهم الدينية أينما يريدون” مؤكدا على ضرورة “تكثيف حملاتنا التوعوية” لمنع تكرار مآس كهذه.