مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا

فازت فرنسا حاملة اللقب على بولندا 3-1 الاحد على استاد الثمامة، وبلغت الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

افتتح اوليفييه جيرو التسجيل (44) ليصبح افضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 52 هدفا، قبل ان يضيف كيليان مبابي ثنائية جميلة (74 و90+1)، وردّ هداف بولندا روبرت ليفاندوفسكي بهدف شرفي من ركلة جزاء في محاولته الثانية (90+9 من ركلة جزاء).

وتلتقي فرنسا في دور الثمانية السبت المقبل مع الفائز من مباراة انكلترا والسنغال التي تقام لاحقا على استاد البيت في مدينة الخور.