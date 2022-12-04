“أوبك +” تقرر الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي والاجتماع مجددا متى دعت الضرورة

أعلنت مجموعة (أوبك +) اليوم الاحد الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي مع الالتزام بالاجتماع مجددا متى ما دعت الضرورة إلى ذلك.

وجاء ذلك في أثناء الاجتماع الوزاري ال34 للمجموعة التي تضم دول (أوبك) وغير الاعضاء في المنظمة والذي عقد عصر اليوم عن طريق (الفيديو)

وأكدت المجموعة في بيان تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) وصلاحية اللجنة لعقد اجتماعات إضافية أو طلب اجتماع وزاري للمجموعة في أي وقت لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الامر.

وشددت المجموعة على الأهمية الحاسمة للالتزام بآلية المطابقة الكاملة والتعويضات والاستفادة من التمديد الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الوزاري ال33 ل(اوبك) وغير الأعضاء في المنظمة.

وأكدت المجموعة في بيانها أيضا المسار الضروري والصحيح للعمل نحو استقرار أسواق النفط العالمية والالتزام بالنهج الاستباقي في ما يتعلق بتطورات سوق النفط واستعدادها للاجتماع في أي وقت لاتخاذ إجراءات اضافية فورية لمعالجة تطورات سوق النفط ودعم توازنه واستقراره إذا لزم الأمر.

وكانت المجموعة قد قررت في اكتوبر الماضي خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أي نحو 2 في المئة من الطلب العالمي اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي وحتى نهاية عام 2023.