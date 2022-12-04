وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد علي الناهض

الوزير الناهض: إضافة بطاقة عافية إلى تطبيق هويتي

4 ديسمبر، 2022
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أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولـة لشـؤون الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات مازن سعد الناهض عن إضافة بطاقـة عافيــة الرقميـة إلى تطبيـق هـويـتي ممـا يسهــل علـى الـمـستفيـدين إجــراءات التعامل مـع الـمستشـفيـات والعيـادات ومـزودي الخدمـات الصحية دون الـحاجــة إلـى حمـل بطاقــة عــافية الأصلية.

وأضاف الوزير الناهـض أن هذه الخطـوة تأتي استكمالًا لما تم إنجازه في إضافة عدة وثائق حكوميــة رقميـة إلى تطبيـق هويـتي مثل إجازة الـقيادة الرقميـة والتي بلغ عدد مستخدمينهـا مليــون و117 ألـف ، ودفـتر السيـارة الرقـمي وعـدد مستخدمينـه 616 ألـف ، وشهـادة الميـلاد الرقميـة وعـدد مستخدمينهـا 470 ألـف ،والبطاقة المدنية الرقمية للقاصـر وعدد مستخدمينها 703 ألف.

وكشف الوزير الناهض عن وجود خطوات لإضافة وثائــق رقميـة أخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سيعلن عنها لاحقًا .

واختتم الـوزير النـاهـض بتقديـم الشكـر الجزيل إلى معـالي وزير الصحـة الدكتـور أحمد عبدالوهاب العوضي وإلى العاملين في وزارة الصحـة على تعاونهم في تحقيـق هذا الإنجاز.

كمـا تقـدم بالشكـر إلى العامليـن بالهيئـة العامة للمعلومات المدنية على جهودهم في إنجاز ودعم مشـاريع التحـول الرقـمي المتعددة.

المصدر
المعلومات المدنية
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4 ديسمبر، 2022
0 30 دقيقة واحدة

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