رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي يتفقد مشروع شرق صباح الاحمد الاسكاني

رئيس جهاز “الاداء الحكومي” يؤكد أهمية بذل الجهود لإنجاز المشاريع الإسكانية وفق البرنامج الزمني

4 ديسمبر، 2022
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أكد رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الاحمد الجابر الصباح اهمية بذل كل الجهود لإنجاز جميع المشاريع الإسكانية وفق البرنامج الزمني مشيرا الى استعداد الجهاز لتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهها المشاريع الحكومية.

وذكر بيان صحفي صادر عن جهاز متابعة الاداء الحكومي ان الشيخ احمد المشعل والوفد المرافق له قام اليوم الاحد بزيارة ميدانية إلى مشروع شرق صباح الأحمد حيث كان في استقباله مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف أحمد الهداب ومجموعة من مهندسي المشروع.

مشروع شرق صباح الاحمد الاسكاني

وعقد الشيخ احمد المشعل خلال هذه الزيارة الميدانية اجتماعا مع القائمين على المشروع تم خلاله تقديم عرض مرئي ومناقشة آخر مستجدات البرنامج الزمني لمشروع شرق صباح الأحمد.

يذكر ان مشروع شرق صباح الاحمد يحتوي على أكثر من ألف وحدة سكنية وعلى شبكات خدمات البنية التحتية التابعة له.

مشروع شرق صباح الاحمد الاسكاني
المصدر
كونا
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4 ديسمبر، 2022
0 33 دقيقة واحدة

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