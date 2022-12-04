لجنة شؤون الإسكان والعقار: استعرضنا خطة التوزيعات الإسكانية في عدد من المناطق وطلبنا تحديد مدد زمنية

لجنة شؤون الإسكان والعقار: استعرضنا خطة التوزيعات الإسكانية في عدد من المناطق وطلبنا تحديد مدد زمنية

ناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار في اجتماعها اليوم بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2022م، والذي تضمن التعهد بتوفير عدد 1900 وحدة سكنية بالمشاريع الاسكانية القائمة بمنطقة تيماء، وعدد 35000 وحدة سكنية بمشروع توسعة جنوب صباح الأحمد.

واستعرضت اللجنة -وفق بيان صادر عنها -الإجراءات الحكومية المتعلقة بضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير عدد 3200 وحدة سكنية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع ورفع تقرير خلال شهر يبين كل الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات.

وطلبت اللجنة تحديد مدد زمنية أوضح لتسليم المناطق الجديدة للرعاية السكنية، مشيرة إلى أن وزير الدولة لشئون البلدية تعهد بالانتهاء من إجراءات تسليم منطقة جنوب القيروان والصليبية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الأشهر الثلاثة القادمة وبعدد وحدات سكنية لا تقل عن 3200 وحدة سكنية.

وأوضح اللجنة في بيانها أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعهدت فور استلام المنطقة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية لإزالة ما فيها من عوائق تمهيداً لإجراءات توزيعها لأصحاب الطلبات الاسكانية.

من جانب آخر، استكملت اللجنة النظر في قوانين إنشاء المدن الإسكانية واستدامة القروض العقارية، ووضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى المجلس لإدراجه في جدول الأعمال خلال الأسبوعين القادمين.