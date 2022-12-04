السفير الإماراتي: علاقاتنا مع الكويت نموذج استثنائي للتكاتف والتعاون على الأصعدة كافة

السفير الإماراتي: علاقاتنا مع الكويت نموذج استثنائي للتكاتف والتعاون على الأصعدة كافة

أكد السفير الاإماراتي لدى دولة الكويت مطر النيادي أن العلاقات الإماراتية الكويتية تعد نموذجا استثنائيا للتكاتف والتعاون على الأصعدة كافة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير النيادي على هامش احتفال السفارة الإماراتية اليوم الأحد بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين وشخصيات المجتمع الكويتي من فنانين وإعلاميين وشخصيات عامة ومواطنين.

وأكد السفير النيادي حرص القيادتين في البلدين على دفع تلك العلاقة نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وشهد الحفل تقديم عروض فنية للتراث الإماراتي ومعرض فني للأعمال اليدوية والصور التراثية في الثقافة الإمارتية.