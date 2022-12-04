وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في بيان بعد تعافيه من وعكة صحية: شكراً لأهل الكويت الذين غمرونا بصدق مشاعرهم النبيلة

وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في بيان بعد تعافيه من وعكة صحية: شكراً لأهل الكويت الذين غمرونا بصدق مشاعرهم النبيلة

تقدم وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في بيان صحفي بعد تعافيه من وعكة صحية بالشكر لكل من عاده أو دعا له أو تواصل معه هاتفياً أو برسالة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الخالد: «بسم الله الرحمن الرحيم والحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وأتمّ التسليم.

نحمدُ الله اولاً وأخيراً على كرمه وفضله وأن منَّ علينا بالشّفاء بعد السقم، واسأله سبحانه وتعالى ان يديم على اهل الكويت الصحة والعافية وان يشافي مرضاهم وان يبعد عنهم كل مكروه و أن يديم على الكويت و الكويتيين الأمن والأمان ويبارك في أرزاقهم ويصرف عنهم السوء والضرر.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأهل الكويت كاّفة الذين غمرونا بمشاعرهم الصادقة ومحبتهم التي هي تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا واعناقنا ما حيينا، والشكر موصول لكل من عادنا او دعا لنا او تواصل معنا هاتفيا أو برسالة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

إن محبة أهل الكويت وسؤالهم المتواصل عنا خلال فترة مرضنا لهي دلالة على تفرّد وطيبة أهل الكويت واصالة معدنهم وكرم عطائهم، فالشعب الكويتي الاصيل ليس له مثيل، واسأل الله ان يعيننا على رد ولو جزء من جميل اهل الكويت علينا، واسأل الله جل في علاه ان يحفظ ويسعد ويبارك لأهل الكويت الطيبين وان يوفقهم لما يحبه ويرضاه.

وختاماً ادعو الله العلي القدير ان يوفقنا ويعيننا على خدمة وطننا الغالي وشعبه الكريم في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعضيده ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. اللهم احفظ هذا البلد وأهله من كل مكروه».