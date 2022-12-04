بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 35ر7575 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة.

وتم تداول 17ر141 مليون سهم عبر 6176 صفقة نقدية بقيمة 9ر25 مليون دينار (نحو 4ر78 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر15 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5711 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة من خلال تداول 80 مليون سهم عبر 3064 صفقة نقدية بقيمة تسعة ملايين دينار (نحو 2ر27 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر6 نقطة ليبلغ مستوى 12ر8468 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 15ر61 مليون سهم عبر 3112 صفقة بقيمة 8ر16 مليون دينار (نحو 9ر50 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر25 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5850 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 4ر61 مليون سهم عبر 1768 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 مليون دينار (نحو 3ر23 مليون دولار).

وكانت شركات (ع عقارية) و(المعدات) و(امتيازات) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(عقارات ك) و(إيفا) و(آلافكو) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مشاعر) و(كويت ت) و(الأنظمة) و(الإنماء) الأكثر انخفاضا.