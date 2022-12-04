النائب عبدالله الأنبعي

عبد الله الأنبعي: مباشرة المتقدمين وخريجي دورة “الجمارك” أعمالهم الأحد المقبل

4 ديسمبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

أعلن النائب عبدالله الأنبعي عن التوصل إلى اتفاق مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض و الإدارة العامة للجمارك بخصوص مباشرة المتقدمين لدورة الجمارك عملهم.

وقال الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تواصل مع وزير التجارة والإدارة العليا للجمارك لمناقشة المظلمة الكبيرة التي وقعت على المتقدمين لدورة الجمارك وتعطيل المئات من خريجي الدورة لمدة أشهر وعدم مباشرة عملهم رغم استيفائهم الشروط.

وبين أنه تم التواصل والاجتماع خلال الأسابيع الماضية وأسفر عن التوصل إلى حل بأن يباشروا العمل يوم الأحد المقبل.

كما أعلن الأنبعي عن تواصله مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بخصوص خريجي دورة الإنعاش.

وأكد أن الوزير الخالد أصدر أوامره المباشرة بهذا الخصوص وتم التواصل مع الإدارات المعنية وفرز أسماء المتقدمين الخميس الماضي تمهيدا لمباشرة عملهم .

المصدر
الدستور
الوسوم
4 ديسمبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سعود العصفور: اقتراح بقانون ينظم عملية التعيين في الوظائف العامة بجميع الجهات في الدولة

4 ديسمبر، 2022

السعدون يستقبل رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”

4 ديسمبر، 2022

“الشؤون الصحية” ناقشت ضم بعض الشرائح إلى التأمين الصحي للمتقاعدين “عافية” وحل مشكلة نقص الأدوية

1 ديسمبر، 2022

فيصل الكندري يطالب بتطوير المستشفيات الحكومية وتوفير الأدوية والإدارات الطبية المتخصصة

1 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى