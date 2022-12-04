أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 4 أشهر فوق 1800 دولار للأونصة الواحدة

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد إن أسعار الذهب سجلت خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها في أربعة أشهر فوق 1800 دولار للأونصة الواحدة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية أن الذهب ارتفع بالتزامن مع انخفاض قيمة الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض وتيرة رفع سعر الفائدة هذا الشهر لنحو 50 نقطة أساس.

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة في (دار السبائك) عادل الفضلي قوله إن سعر الذهب بلغ أعلى مستوى له في أربعة أشهر فوق 1800 دولار قبل أن يتراجع عند الاغلاق الى 1799 دولارا للأونصة بعد تقرير الوظائف الأمريكية.

وأضاف الفضلي أن مؤشر الدولار ارتفع إلى 105.5 نقطة يوم الجمعة الماضي بعد تقرير الوظائف القوي الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي متجاوزا توقعات السوق عند 200 ألف وظيفة ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 17.76 دينار أما عيار 22 فبلغ 16.28 دينار في حين بلغ سعر الفضة 275 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 24.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.