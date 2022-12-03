المغرب يطلق البرنامج الاستثماري الاخضر للمجمع الشريف للفوسفات باستثمار 12 مليار دولار

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم السبت مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الاخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفات (2023-2027) وهي من الشركات الرائدة على المستوى العالمي في انتاج الفوسفات ومشتقاته ويمتد نشاطها الى القارات الخمس.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان ان ذلك يندرج في اطار التوجه الارادي الذي كرسه الملك محمد السادس منذ عدة سنوات في مجال الانتقال الى الطاقات الخضراء والاقتصاد الخالي من الكربون كما يأتي امتدادا لجلسة عمل سابقة ترأسها العاهل المغربي في 22 نوفمبر الماضي خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.

واوضح البيان ان البرنامج يرتكز على الرفع من قدرات انتاج الاسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040 وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة وعلى المنجزات التي حققها المغرب.

واضاف انه من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يهدف المجمع الى تزويد جميع منشآته الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027 مشيرا الى ان هذه الطاقة الخالية من الكربون ستسمح بتزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر من اجل تلبية احتياجات المجمع وكذلك تزويد المناطق المجاورة له بالماء الصالح للشرب والري.

وذكر ان هذه الاستثمارات ستمكن المجمع على المدى البعيد من وضع حد لاعتماده على الامونياك حيث يعتبر المستورد الاول لهذه المادة على الصعيد العالمي وذلك عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة من قبيل الهيدروجين الاخضر والامونياك الاخضر مضيفا ان من شأن ذلك ان يمكن المجمع من ولوج سوق الاسمدة الخضراء بقوة.

واشار الى انه سيتم تعزيز هذا الطموح من خلال برامج دعم المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة والمقاولات الفاعلة في قطاعي الطاقة والفلاحة ما سيؤدي الى بناء منظومة بيئية وطنية مبتكرة وخلق فرص جديدة للشغل والادماج المهني للشباب.

ولفت الى ان هذا البرنامج الجديد الذي يسعى لترسيخ المكانة العالمية للمجمع قد خصص له استثمار اجمالي يناهز 12 مليار دولار خلال الفترة 2023-2027 ويهدف الى تحقيق نسبة ادماج محلي تصل الى 70 بالمئة بالاضافة الى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية وخلق 25000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.