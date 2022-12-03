جانب من التتويج

متسابقون كويتيون يحققون نتائج مميزة في الجولة الرابعة من بطولة الامارات الدولية للدراجات المائية

3 ديسمبر، 2022
0 19 دقيقة واحدة

حقق المتسابقون الكويتيون المشاركون في ختام الجولة الرابعة والختامية من بطولة الامارات الدولية للدراجات المائية في دولة الإمارات نتائج مميزة في فئات عدة والتي نظمها نادي ابوظبي للرياضات البحرية اليوم السبت.

وأحرز المتسابق الكويتي راشد الدواس لقب بطولة موسم الامارات 2022 في فئة (GP1) كما فاز المتسابق الكويتي يوسف العبدالرزاق بالمركز الأول في فئة الجالس للمحترفين (Gp1).

وحصل كل من المتسابق يوسف الجريسي على المركز الثالث في فئة الجالس (Gp2) واحمد الخضاري على المركز الثالث في فئة الجالس (Gp4).

وفي منافسات الناشئين حقق المتسابق فارس رمضان المركز الثالث في فئة الواقف للناشئين (Gp3.3) ويوسف رمضان حصل على المركز الثاني في فئة الواقف للناشئين (Gp3.1).

وأعرب الدواس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في اتصال هاتفي عن بالغ سعادته بهذا الانجاز في أقوى وأكبر فئة بالبطولة ورفع علم الكويت في هذا المحفل الدولي الذي يشرف عليه اتحاد الامارات للرياضات البحرية.

وذكر انه حقق المركز الثاني في الجولة ذاتها حيث كان ذلك كفيلا بتتويجه بلقب بطولة الموسم مبينا قوة المشاركين والمنافسة من حيث الاستعدادات الفنية والميكانيكية والتي كانت واضحة على قوة المنافسة وتغيير النتائج ما بين مراحل السباق.

جانب من التتويج
المصدر
كونا
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3 ديسمبر، 2022
0 19 دقيقة واحدة

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