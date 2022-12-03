رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي مع البطل الرامي طلال الطرقي ووفد الكويت للرماية

الكويت تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية

3 ديسمبر، 2022
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فاز رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية.

وقال العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن هذا الفوز جاء خلال الانتخابات التي أقيمت خلال الأسبوع الجاري على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية بمدينة (بشرم الشيخ) المصرية.

وأهدى العتيبي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرماية وجميع رماة الكويت هذا الفوز والإنجازات التي تحققها الرماية الكويتية لمقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي.

كما أعرب عن الشكر لجميع الدول العربية والإسلامية والآسيوية وكل الأصدقاء في أوروبا وأمريكا الجنوبية على الدعم الذي قدموه وثقتهم في دولة الكويت للفوز بعضوية الاتحاد الدولي للرماية.

ودعا أبطال العالم إلى المشاركة في بطولة سمو أمير البلاد الدولية للرماية التي ستقام في الكويت في فبراير 2023 بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأعرب العتيبي عن سعادته بتفوق رياضة الرماية الكويتية على الصعيد العالمي وفوز الرامي الكويتي طلال الطرقي الرشيدي في وقت سابق اليوم بالميدالية البرونزية بمنافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية أبطال العالم (بطولة النخبة لأفضل 12 راميا) وتصنيفه ثالث أفضل رام بالعالم في رماية التراب (الحفرة)

وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل الله ثم الدعم الكريم من سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

كما أعرب العتيبي عن الشكر لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة وكل من ساهم في دعم رياضة الرماية الكويتية.

وعبر العتيبي عن الأمل أن توفق الرماية الكويتية في منافسات أولمبياد باريس 2024 وأن تكلل الجهود كافة بتحقيق ميدالية أولمبية.

المصدر
كونا
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3 ديسمبر، 2022
0 12 دقيقة واحدة

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