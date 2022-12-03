الرامي الكويتي طلال الطرقي يفوز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية أبطال العالم

فاز الرامي الكويتي طلال الطرقي الرشيدي اليوم السبت بالميدالية البرونزية بمنافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية أبطال العالم (بطولة النخبة لأفضل 12 راميا) كما صنف ثالث أفضل رام بالعالم في رماية التراب (الحفرة).

وأكد الرامي طلال الطرقي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش البطولة التي تستضيفها (مدينة مصر الأولمبية) في (العاصمة الإدارية الجديدة) أن هذا الإنجاز “لم يكن سهلا وجاء بعد جهد كبير وعمل تعاوني متكامل لإدارة الرماية الكويتية” برئاسة رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي حيث تم توفير مقومات النجاح كافة من مدربين ومعسكرات وغيرها.

وأضاف أن اختياره للمنافسة بالبطولة ضمن أفضل 12 راميا على مستوى العالم كان نتيجة “عمل كبير وشاق” خلال عام 2022 مشيرا إلى أنه حصل على “خمس ميداليات عالمية متنوعة في الألوان والمراكز هذا العام”.

وقال إن “هذا الإنجاز ليس بغريب على الرماية الكويتية ونحن نطمح في تحقيق المزيد من البطولات المقبلة وعلى رأسها الميدالية الأولمبية في باريس”.

وأهدى الرامي الطرقي الميدالية البرونزية لمقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومته الرشيدة بالإضافة إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وإدارة النادي الكويتي للرماية وكل من سانده للوصول إلى هذا الإنجاز.

من جهته قال رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية اللواء حازم حسني في تصريح مماثل ل (كونا) إن فوز الرامي الكويتي طلال الطرقي بالميدالية البرونزية ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية أبطال العالم هو “فخر عظيم للكويت والدول العربية كلها”.

وأشار حسني إلى أنه تم اختيار أفضل 12 راميا على مستوى العالم للمشاركة في البطولة مبينا أن الاختيار جاء بناء على النقاط والميداليات العالمية التي حققها الرماة خلال عام 2022 وكان الرامي طلال الطرقي من ضمن المصنفين على مستوى العالم.

وأضاف أن الرامي الطرقي لم يكتف فقط باختياره ضمن أفضل 12 راميا على مستوى العالم بل حقق إنجازا كبيرا للرماية الكويتية والعربية بفوزه بالميدالية البرونزية وسط أبطال العالم.

وأكد حسني أن “صناعة البطل الكويتي جاءت نتيجة عمل متواصل لمجموعة متكاملة برئاسة المهندس دعيج العتيبي الذي يبذل مجهودا كبيرا لنجاح رياضة الرماية الكويتية” معربا عن التهنئة للكويت على هذا الإنجاز.