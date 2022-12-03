وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

وزير الدفاع يصدر قرارا بتعديل موعد التحاق الدفعة 50 للخدمة العسكرية

14 يناير 2023 بدلا من 12 نوفمبر 2022

3 ديسمبر، 2022
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أصدر وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح قرارا بتعديل تاريخ التحاق الدفعة (50) من المكلفين بأداء الخدمة العسكرية.

وصدر قرارا يحمل الرقم 821 لسنة 2022 بشأن دعوة المكلفين دفعة 50 لأداء الخدمة الوطنية.

وجاء في القرار:

مادة أولى:

يعدل تاريخ التحاق الدفعة (50) من المكلفين لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2022/477 في شأن دعوة المكلفين دفعة (50) لأداء الخدمة العاملة، ليصبح تاريخ الإلتحاق 14 يناير 2023 بدلا من 12 نوفمبر 2022.

مادة ثانية:

على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر بتنفيذ مضمون هذا القرار.

مادة ثالثة:

يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

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3 ديسمبر، 2022
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