وزارة الخارجية الكويتية

صدور مراسيم بتعيين 5 سفراء غير مقيمين في 6 دول

3 ديسمبر، 2022
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صدر مرسوم بتعيين عدد من سفراء غير المقيمين في الخارج، بالاضافة إلى عملهم في وجهاتهم الأساسية، وجاء في المرسوم تعيين كل من:

غانم صقر الغانم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية في القاهرة بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية القمر

أحمد سالم الوهيب سفيرا لدولة الكويت لدى نيوزيلندا بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى جزر كوك.

يعقوب يوسف السند سفيرا لدولة الكويت لدى الاتحاد السويسري بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى كل من إمارة لختنشتاين ودولة الكرسي الرسولي

عمر أحمد الكندري سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية القيرغيزية.

صلاح سليمان الحداد سفيراً لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة بالإضافة إلى عمله سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية نيكارغوا.

كما صدر مرسوم بنقل سفير دولة الكويت لدى سنغافورة عمر القناعي إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

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3 ديسمبر، 2022
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