نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

وزير الداخلية يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للمرور

3 ديسمبر، 2022
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أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتشكيل المجلس الأعلى للمرور.

ويضم المجلس 10 أعضاء (6 أعضاء من جهات مختلفة و4 أعضاء من الداخلية) برئاسة وكيل الداخلية وعضوية كل من:

وكيل وزارة الأشغال العامة ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الإعلام ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات ومدير عام بلدية الكويت ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومدير عام الإدارة العامة للمرور ومدير مركز النقل والسلامة المرورية «كلية الهندسة والبترول – جامعة الكويت». والعقيد الحقوقي سالم محمد دغش العجمي أمينا للسر.

ويعقد المجلس 4 اجتماعات سنويًا كحد أدنى.

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3 ديسمبر، 2022
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