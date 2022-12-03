إعلان الفائزين في المسابقة

اتحاد الصناعات الكويتية يقيم ماراثون “جسور” الرياضي بطابع جديد

3 ديسمبر، 2022
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نظم اتحاد الصناعات الكويتية اليوم السبت ماراثون (جسور) الرياضي بطابع جديد ومختلف يتمثل بالمزج بين الصناعة والرياضة في الكويت عبر إقامته في منطقة شعيبة الصناعية باعتبار النشاط الرياضي حقا للجميع أسوة بالتعليم والصحة وغيرهما من القضايا المهمة للمجتمع.

وتنافس أكثر من 500 مشارك من كل شرائح المجتمع في هذا الماراثون البالغة مسافته خمسة كيلومترات في جو تنافسي ممتع تم من خلاله تأكيد أهمية الرياضة في التخلص من ضغوطات وإجهاد العمل سعيا من الاتحاد لنشر الإيجابية ودعمها للمسؤولية الاجتماعية في البلاد.

عمليات الاحماء للمتسابقين قبل انطلاق الحدث الرياضي
تتويج الفائزين في المسابقة
المصدر
كونا
الوسوم
3 ديسمبر، 2022
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