زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 5,7 درجات ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية السبت، بعد أقل من أسبوعين على وقوع زلزال آخر في المنطقة نفسها أودى بحياة أكثر من 320 شخصا.

يقع مركز الزلزال على بعد 18 كيلومترا جنوب شرق مدينة بنجر الواقعة في غرب جاوا، وفقا لما ذكرته الهيئة الأميركية. وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية من جانبها إن قوة الزلزال كانت أشد وبلغت 6,4 درجات. وقد أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة جاكرتا، وفقًا لما ذكره صحافي في وكالة فرانس برس.