الداخلية: ضبط 79 مخالف لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات في عدد من المناطق

الداخلية: ضبط 79 مخالف لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات في عدد من المناطق

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الجهود الأمنية والحملات المستمرة لمباحث شؤون الإقامة بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط (79) مخالف لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات في عدد من المناطق، وتم تحرير (29) مخالفة عامل بغير مركز عمل محدد من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة و (14) مخالفة من قبل بلدية الكويت.

وجاري احالة جميع المخالفين الى جهات الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.