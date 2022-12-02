مونديال 2022: البرازيل تحسم صدارة لمجموعة السابعة رغم خسارة تاريخية أمام الكاميرون

حسمت البرازيل صدارة المجموعة السابعة رغم خسارتها التاريخية أمام الكاميرون 0-1 الجمعة على ملعب لوسيل، في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وسجل مهاجم النصر السعودي فنسان أبوبكر هدف المباراة الوحيد (90+2) مانحا القارة السمراء الفوز الأول في تاريخ كأس العالم على أبطال العالم 5 مرات والذين ضمنوا صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام سويسرا الفائزة على صربيا. وتلتقي البرازيل مع كوريا الجنوبية ثانية المجموعة الثامنة.