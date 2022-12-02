لاعبو منتخب صربيا يحتفلون بتسجيل هدف

مونديال 2022: سويسرا تهزم صربيا وتبلغ ثمن النهائي

3 ديسمبر، 2022
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بلغ المنتخب السويسري الدور ثمن النهائي لمونديال قطر لكرة القدم بفوزه على صربيا 3-2 الجمعة على استاد 974 في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة السابعة.

سجل لسويسرا جيردان شاكيري (20) وبريل إمبولو (44) وريمو فرويلر (48)، وللخاسر ألكسندر ميتروفيتش (26) ودوشان فلاهوفيتش (35). واحتلت سويسرا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف البرازيل المتصدرة رغم خسارتها أمام الكاميرون صفر-1.

وتلعب سويسرا أمام البرتغال في ثمن النهائي على ملعب لوسيل الإثنين المقبل.

المصدر
أ ف ب
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3 ديسمبر، 2022
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