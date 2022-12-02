الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الناصر السعود المحمد الصباح: الكويت تسعى للمزيد من الاستثمار في الاستكشاف البري بالإضافة إلى التنقيب البحري

شارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر السعود المحمد الصباح في ندوة أقامتها سفارة دولة الكويت في لندن تحت عنوان “دبلوماسية الطاقة ” بتاريخ 29 نوفمبر 2022، حيث تمت مناقشة سبل استدامة تأمين الطاقة والتوازن العالمي بين مصادر الطاقة الجديدة والتقليدية، بالإضافة إلى التغيرات المحتملة لتحولات الطاقة والنتائج الأخيرة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP 27).

وقد ذكر الشيخ نواف من خلال مشاركته في الندوة عن استمرار الدور الحيوي للنفط والغاز كعنصر رئيسي في خليط الطاقة بالمستقبل، وأهمية استمرار الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتطبيقات الذكية لتحسين وتطوير عمليات إنتاج النفط والغاز. كما أكد على ضرورة اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة في تطوير وسائل خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وأكد على قيام مؤسسة البترول الكويتية بدورها في تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة وتطوير منتجاتها النفطية التقليدية والمشتقة من الوقود البيئي النظيف بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية تجاه زبائنها.

هذا وقد شارك الشيخ نواف في المؤتمر الثامن لحوارات البحر المتوسط في العاصمة الإيطالية روما والذي عقد من 1 إلى 3 ديسمبر 2022 وبدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية.

ومن خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “نحو نموذج أوسع لأمن الطاقة” أوضح الشيخ نواف أنه على الرغم من التوجه العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني وانعكاس ذلك على الطلب على النفط والغاز إلا إننا نرى استمرار الدور الكبير للنفط والغاز في تلبية الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2040، فهناك دور كبير تلعبه شركات النفط الوطنية مثل مؤسسة البترول الكويتية في المحافظة على امدادات الطاقة وتحقيق التوازن في الأسواق النفطي، ولذا فإن دولة الكويت تسعى للمزيد من الاستثمار في الاستكشاف البري بالإضافة إلى التنقيب البحري فنحن نهدف إلى رفع نسبة الإنتاج من الحفر البحري إلى حوالي 25% – من انتاج دولة الكويت بحلول عام 2040.

كما حرص الشيخ نواف على اهتمام المؤسسة بالمنتجات البيئية النظيفة كأحد أهم المبادرات في سياسة المؤسسة للتحول والاستدامة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة الناتجة من عملياتنا وغير المباشرة الناتجة من مصادر توليد الطاقة، وذلك عن طريق الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر ومشاريع الاقتصاد الدائري للكربون بما يحقق العائد الاقتصادي الأمثل للمؤسسة ويخدم عملياتها.

وتحدث الشيخ نواف عن دور مؤسسة البترول الكويتية بتزويد عدة مدن في الجمهورية الإيطالية بمنتج الديزل ذو المحتوى الكبريتي المنخفض عبر محطات الوقود التابعة للعلامة التجارية “Q8” والبالغ عددهم 2800 محطة بيع بالتجزئة، إذ تفتخر المؤسسة بأن فرع شركتها التابعة، شركة البترول الكويتية العالمية في إيطاليا قد نجح في تقليل انبعاثات النطاق 1 و 2 بنسبة 58% مقارنة بالأعوام السابقة.

وختم الشيخ نواف مداخلته بالتأكيد على التزام المؤسسة تجاه زبائنها بتوفير النفط الخام والمنتجات النفطية المتنوعة لتلبية جميع احتياجاتهم فالعلاقات التي بنتها مؤسسة البترول الكويتية مع زبائنها علاقات متينة وتمتد إلى عقود من الزمن وسبب نجاحها هو سمعة مؤسسة البترول الكويتية كالشريك الثقة والمصدر الآمن المستقر للطاقة المطلوبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.