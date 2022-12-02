وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

وزير الدفاع التركي: العملية العسكرية التركية في سوريا “لا تشكل تهديدا لأحد”

2 ديسمبر، 2022
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة إن العملية العسكرية التركية في سوريا “لا تشكل تهديدا لأحد”.

وذكر أكار في تصريح صحفي أدلى به خلال مشاركته في فعالية حزبية بولاية (جناق قلعة) شمال غربي البلاد أن “عملية الجيش التركي لا تشكل أي تهديد وهدفنا الوحيد هو حماية حقوق بلادنا وشعبنا في إطار القواعد القائمة”.

ودعا في هذا الإطار روسيا والولايات المتحدة وبقية الدول الحليفة لبلاده إلى “الوفاء بالتعهدات التي قدمتها لتركيا” كما حثها على قطع علاقتها بالمسلحين ووقف دعمها لهم والتخلي عنهم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ذكرت في بيان مساء أمس الأول الأربعاء أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالا هاتفيا مع أكار أبلغه فيه معارضته القوية لشن عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا وأعرب عن قلقه من تصاعد الوضع في البلاد.

ودعا أوستن إلى وقف التصعيد في شمال سوريا عقب الضربات الجوية الأخيرة التي هدد بعضها على نحو مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين العاملين مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

المصدر
كونا
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2 ديسمبر، 2022
0 11 دقيقة واحدة

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