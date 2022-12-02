360 الف موظف حكومي خلال 15 سنة!

• الحكومة ستوظف 24 الف سنويا ..وتجاهل “الخاص”

• تبعية “القوى العاملة” للداخلية..ولا ترغيب للأهلي

في الوقت الذي تبحث الحكومة عن فرص وظيفية للمواطنين في القطاع الخاص وتقوم بدفع أموال طائلة لترغيب الشباب في الإنخراط بالشركات، تقر عبر ديوان الخدمة بتوفير من 22 الف إلى 24 ألف وظيفة سنويا للشباب خلال الخمس سنوات المقبلة.

وجاء إعتراف ديوان الخدمة بهذا الرقم على لسان رئيس الديوان عصام الربيعان في رده على سؤال النائب عبدالوهاب العيسى والذي طلب فيه خطة الحكومة لتوفير نصف مليون وظيفة للشباب في السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وحسب ما قدمه الربيعان من جواب فأن اجمالي العدد المتوقع توظيفهم خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة 360 الف موظف في حال الإلتزام بتوظيف 24 الف شاب سنويا، أي أننا سنضاعف عدد الموظفين في وزارت الدولة تقريبا خاصة وان قانون التقاعد رفع سن التقاعد للمرأة والرجل في القطاع الحكومي.

ومن اللافت في الأمر أن المسؤول عن موظفي القطاع الخاص من الجهات الحكومية هي هيئة القوى العاملة والتي اصبحت تبعيتها لوزارة الداخلية، بينما كانت في الفترات السابقة تحت مظلة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والذي كان يتبع ديوان الخدمة المدنية.

هذا ولم تقدم هيئة القوى العاملة اي برنامج يوضح عدد الشباب المستهدفين للعمل في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، في ظل الزيادات المالية لرواتب موظفي القطاع الحكومي واستمرار “تطفيش” الشباب من العمل في القطاع الخاص وعدم شعورهم بالأمان الوظيفي.