حديقة الشهيد تستضيف مهرجان الكويت للقهوة خلال عطلة نهاية الاسبوع
بمذاقاتها وأنواعها المختلفة كانت القهوة حاضرة في حديقة الشهيد اليوم الجمعة ضمن مهرجان الكويت للقهوة هذا المشروب الساحر الذي تغنى به الكثير من الشعراء ومنهم ابن المعتز الذي اعتبره دواء للهموم عندما قال “داو الهموم بقهوة صفراء وامزج بنارِ الراح نور الماء”.
وعلى مدى يومين يقدم المهرجان الذي تشارك فيه عشرات المشاريع الصغيرة فعاليات وأنشطة عائلية مرتبطة بمشروب القهوة والتاريخ المرتبط بها في الثقافات المختلفة لاسيما العربية اضافة الى اساليب تحميصها وطحنها واستخدامها بالمشروبات المتنوعة.