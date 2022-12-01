واشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد ومؤسستين لدورهم في تيسير أمور حزب الله المالية وتسهيل شرائه الأسلحة

واشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد ومؤسستين لدورهم في تيسير أمور حزب الله المالية وتسهيل شرائه الأسلحة

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على شخصين ومؤسستين مقريهما في لبنان “لتقديم الخدمات المالية إلى حزب الله” إلى جانب فرض عقوبات على فرد آخر لتسهيله شراء الأسلحة للحزب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن الميسرين الماليين والمؤسستين ذاتي الصلة “يقومون بإدارة وتمكين جهاز حزب الله المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان بما في ذلك (مؤسسة) القرض الحسن والوحدة المالية المركزية لحزب الله.”

ووصف برايس (القرض الحسن) بأنها “مؤسسة شبه مالية تابعة لحزب الله تشرف على ميزانية الجماعة الإرهابية داخل المجلس التنفيذي لحزب الله بتوجيه من زعيمه حسن نصر الله”.

وأكد أن واشنطن فرضت العقوبات المذكورة “بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة الذي يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية”.

وشدد على أن “حزب الله يبقى منظمة إرهابية تقوض استقرار لبنان وأمنه إلى جانب الاستقرار الإقليمي حتى في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اللبناني من أزمة مالية حادة”.