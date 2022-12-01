بايدن “مستعد للتحدث” الى بوتين “إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب”

بايدن “مستعد للتحدث” الى بوتين “إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب”

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس استعداده للتحدث الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين “إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب” في أوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “أنا مستعد للتحدث الى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب. لم يفعل ذلك حتى الآن”.

واضاف “إذا كان الأمر على هذا النحو، فبالتشاور مع أصدقائنا الفرنسيين وفي حلف شمال الاطلسي، سيسرني أن اجلس مع بوتين لأرى ما يفكر فيه. لم يفعل ذلك حتى الآن”.

وكان بايدن قد سئل عن نية الرئيس الفرنسي التباحث في الايام المقبلة مع الرئيس الروسي.

وقبل الغزو الروسي لاوكرانيا أواخر شباط/فبراير، تواصل بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن مع موسكو محذرين إياها من تداعيات هجوم مماثل.

ومذاك، لم يجر بايدن أي اتصال مباشر بروسيا رغم أن مسؤولين اميركيين أبقوا “قنوات تواصل” مفتوحة مع موسكو.

من جهته، تشاور وزير الخارجية الاميركي مرة واحدة على الأقل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

واضاف بايدن الخميس “هناك طريقة لوقف هذه الحرب، طريقة عقلانية. أن ينسحب بوتين من اوكرانيا. لكن الامر ليس على هذا النحو”.

وندد بـ”قصف دور حضانة ومستشفيات ومنازل حيث هناك أطفال”، مشددا على أن “فكرة أن يتمكن بوتين من هزيمة اوكرنيا تتجاوز أي قدرة على الفهم”.

وكرر بايدن وماكرون تعهدهما الاستمرار في دعم اوكرانيا، وأكد الرئيس الفرنسي أنه “لن يدفع أبدا الاوكرانيين الى القبول بتسوية يرفضونها” لان ذلك لن يتيح بناء “سلام دائم”.

وفي مقابلة صباح الخميس مع شبكة تلفزة أميركية، أكد ماكرون نيته التحدث الى الرئيس الروسي وخصوصا حول النووي المدني ومحطة زابوريجيا.

وقال ماكرون لشبكة ايه بي سي “اريد أولا القيام بزيارة الدولة وإجراء مناقشة معمقة مع الرئيس بايدن وفريقينا معا”، لافتا الى انه سيتحدث الى الرئيس الروسي “في الأيام المقبلة”.

وتساءل “هل يمكن العودة الى طاولة المباحثات والتفاوض حول أمر ما؟ اعتقد أن الأمر ممكن دائما”.

وتعود آخر مباحثات رسمية بين ماكرون وبوتين الى 11 ايلول/سبتمبر.