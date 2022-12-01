منتخب ألمانيا

مونديال 2022: ألمانيا تكرر سيناريو 2018 وتودّع من الدور الأول رغم فوزها على كوستاريكا

2 ديسمبر، 2022
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كرّرت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018 وخرجت من الدور الأول في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، رغم فوزها على كوستاريكا 4-2 الخميس في الدوحة، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

والفوز هو الاول لألمانيا في هذه البطولة بعد خسارة مدوية امام اليابان 1-2 ثم تعادلها مع اسبانيا 1-1، لكنه لم يكن كافيا لانه رفع رصيدها الى 4 نقاط لتتفوق عليها اسبانيا بفارق الاهداف رغم خسارة الاخيرة امام اليابان في هذه الجولة بشكل مفاجئ 1-2.

وتصدرت اليابان المجموعة برصيد 6 نقاط وستواجه كرواتيا في ثمن النهائي، بينما حلت اسبانيا ثانية برصيد 4 نقاط وستلاقي المغرب.

المصدر
أ ف ب
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2 ديسمبر، 2022
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