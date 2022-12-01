“الخارجية”: سفير الكويت يسلم الجانب العراقي مذكرة بشأن تجاوز ثلاث قطع بحرية عراقية المياه الإقليمية لدولة الكويت ومطالبتها بسحبها فورا

أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج قد اجتمع مساء اليوم مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي حيث سلمه مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت.

وأكدت الوزارة استعداد دولة الكويت للتعاون مع جمهورية العراق الشقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

ودعت الوزارة الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة.