مونديال 2022: المغرب بالصدارة إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوز على كندا

مونديال 2022: المغرب بالصدارة إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوز على كندا

بلغ المنتخب المغربي الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على كندا 2-1 الخميس على ملعب الثمامة، في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

وسجل حكيم زياش (4) ويوسف النصيري (23) هدفي المغرب الذي كرر إنجاز عام 1986 عندما تخطى الدور الاول، ونايف أكرد (40 خطأ في مرمى منتخب بلاده) هدف كندا التي منيت بخسارتها الثالثة تواليا. وتصدر المغرب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين امام كرواتيا المتعادلة سلبا مع بلجيكا.