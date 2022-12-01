مونديال 2022: كرواتيا تحجز بطاقتها الى ثمن النهائي وخروج بلجيكا

حجزت كرواتيا، وصيفة 2018، بطاقتها الى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 بتعادلها مع بلجيكا صفر-صفر الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

ودخل لوكا مودريتش ورفاقه اللقاء وهم في الصدارة بأربع نقاط من تعادل سلبي مع المغرب وفوز على كندا 4-1، فيما كانت بلجيكا ثالثة بثلاث نقاط نالتها من فوز على كندا 1-صفر مقابل خسارة صادمة أمام المغرب صفر-2.

وبتعادلها الخميس على استاد أحمد بن علي في الريان، تنازلت كرواتيا عن الصدارة لصالح المغرب الفائز على كندا 2-1، فيما ودعت بلجيكا النهائيات بأربع نقاط.