وزير الخارجية يزور قصر (المربع) ومتحف الملك عبدالعزيز التاريخي في المملكة العربية السعودية

وزير الخارجية يزور قصر “المربع” ومتحف الملك عبدالعزيز التاريخي في المملكة العربية السعودية

1 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبضيافة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود زيارة إلى قصر (المربع) الذي يعتبر من أقدم وأشهر المعالم التاريخية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

كما تم خلال الجولة التي أتمها الشيخ سالم الصباح بمعية الأمير فيصل بن فرحان الإطلاع على متحف الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يعد معلما وطنيا على مستوى المملكة ومقرا لإقامة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ثم أصبح فيما بعد مركزا لجميع القرارات الإدارية ومقرا لاستقبال ضيوف الملك وعرف باسم الديوان.

كما قام بجولة في مدينة الدرعية التاريخية والتي تعد عاصمة الدولة السعودية الأولى ويعتبر معلما تاريخيا مسجلا في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة (اليونيسكو).

وزير الخارجية يزور قصر (المربع) ومتحف الملك عبدالعزيز التاريخي في المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية يزور قصر (المربع) ومتحف الملك عبدالعزيز التاريخي في المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية يزور قصر (المربع) ومتحف الملك عبدالعزيز التاريخي في المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية يزور قصر (المربع) ومتحف الملك عبدالعزيز التاريخي في المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية يزور قصر (المربع) ومتحف الملك عبدالعزيز التاريخي في المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية يزور قصر (المربع) ومتحف الملك عبدالعزيز التاريخي في المملكة العربية السعودية
المصدر
كونا
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1 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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