ماكرون: الدعم الأميركي للصناعات المحلية “يخلق أرضية غير متكافئة”

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس مجددا الدعم الأميركي للصناعات المحلية الذي اعتبر أنه يضر بالشركات الأوروبية عبر “خلق أرضية غير متكافئة” مع تلك الأميركية.

وسبق لماكرون الذي يقوم بزيارة دولة للولايات المتحدة أن انتقد الأربعاء هذا الدعم معتبرا انه “بالغ العدائية” على الصعيد التجاري للشركات الأوروبية.

وقال الخميس في مقابلة أجرتها معه شبكة “أيه بي سي” إنه بينما تعمل واشنطن وباريس “معا عن قرب” في الشؤون الجيوسياسية ومعارضة الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن التوتر التجاري ما زال قائما.

وأقر بأن قانوني الشرائح الإلكترونية (CHIPS Act) وخفض التضخم (Inflation Reduction Act) اللذين صمما لتعزيز المنافسة والإبداع في الولايات المتحدة “جيّدان بالنسبة للاقتصاد الأميركي.. لكن على اعتبار أنه لم يتم تنسيقهما بالكامل مع الاقتصادات الأوروبية، فإنهما يؤديان إلى خلق أرضية غير متكافئة”.

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في أوروبا منذ شباط/فبراير نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ماكرون إن على البلدان الغربية التنسيق بشكل أفضل في القضايا الاقتصادية والتجارية.

ويستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الفرنسي في وقت لاحق الخميس.