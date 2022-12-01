وزير الصحة: حريصون على تعزيز وتطوير الخدمات والمنشآت لعلاج مرضى السرطان

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حرص الوزارة على تعزيز وتطوير خدماتها ومنشآتها لعلاج مرضى السرطان مشددا على أهمية المؤتمرات المتخصصة لعرض الأساليب الحديثة والمختلفة وتبادل الخبرات وتحسين الاداء في علاج المرضى والمصابين.

جاء ذلك في كلمة للوزير العوضي اليوم الخميس خلال المؤتمر الكويت الدولي الرابع عن آخر المستجدات في علاج سرطانات الجهاز الهضمي الذي يقام على مدى ثلاثة ايام بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من مراكز السرطان العالمية للتعرف على خبراتهم المميزة في مواجهة السرطانات.

وأشاد العوضي بدور وزارة الصحة الوقائي والمبادرات الإيجابية والدور العلاجي الذي تقدمه لمرضى السرطان في دولة الكويت مضيفا أن الكويت من الدول الرائدة في مجال رعاية مرضى السرطان لأكثر من 50 عاما فقد تم إنشاء مركز مكافحة السرطان عام 1968 لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمرضى السرطان.

وقال إن دولة الكويت لا يوجد فيها أي نقص حاليا في الأدوية الكيماوية لمرضى السرطان لافتا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير أدوية المناعة في ظل وجود النقص العالمي لها.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توسع منشآتها إذ يجري العمل على مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد متوقعا افتتاحه قريبا لخدمة مرضى السرطان في البلاد.

من جانبه قال رئيس المؤتمر استشاري جراحة الأورام فى مركز الكويت للمكافحة السرطان الدكتور مدحت عطيفة في كلمة مماثل إن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تقديم مراجعة شاملة ودقيقة عن أحدث الأساليب في علاج سرطانات الجهاز الهضمي لمواجهة التحديات الكبيرة عند علاج بعض الأنواع المتقدمة والتي تستلزم استخدام علاج مساعد قبل العلاج الجراحي.

وأشار عطيفة إلى أن سرطانات المرئ والمعدة تعد من أهم المشاكل الصحية الخطيرة إذ تأتي في الترتيب الثاني من حيث إجمالي عدد الوفيات مع الأخذ في الاعتبار وجود زيادة ملحوظة في أعداد الوفيات في دول شرق آسيا مقارنة بباقي الدول في اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.