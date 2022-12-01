عادل الدمخي يقترح شمول توصية اللجنة الرباعية بمنح معاش استثنائي أو مكافأة نهاية الخدمة كل العسكريين دون قصرها على الضباط

عادل الدمخي يقترح شمول توصية اللجنة الرباعية بمنح معاش استثنائي أو مكافأة نهاية الخدمة كل العسكريين دون قصرها على الضباط

أعلن النائب د. عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح برغبة بشمول التوصية الصادرة من اللجنة الرباعيـة بمـنـح مـعـاش استثنائي أو مكافأة نهاية الخدمـة لكـل العسكريين في القطاعات العسكرية دون قصـرها علـى الضباط حرصـا علـى المساواة أمـام الوظيفـة العامـة.

وجاء في نص الاقتراح نمـى إلـى علمنـا أن اللجنـة الرباعيـة الخاصـة بالقطاعات العسكرية (الجـيش – الحـرس الوطني – الشـرطة – الإطفـاء) رفعـت توصـية بمـنـح مـعـاش اسـتثنائي لمـن تقاعـد مـن الضباط بـعـد تـاريخ 1 يناير 2015، ولم يستفد مـن مـيـزات التقاعـد أسـوة بـمـن تـرك الخدمـة قبلـه، ولم يستفد مـن العـلاوات الأخيرة التـي تـم صـرفها للعسكريين، وحيث أن هذه التوصية اقتصرت على الضباط دون ضباط الصـف والأفراد.

لذا أتقـدم بـالاقتراح برغبـة بشمول التوصية الصادرة من اللجنة الرباعيـة بمـنـح مـعـاش استثنائي أو مكافأة نهاية الخدمـة لكـل العسكريين في القطاعات العسكرية دون قصـرها علـى الضباط حرصـا علـى المساواة أمـام الوظيفـة العامـة وتحقيقـا للعدالـة لجميـع العسكريين المنتميين للقطاعات العسكرية.