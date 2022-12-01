وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال زيارتة لمقر سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة

وزير الخارجية يزور مقر سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية

1 ديسمبر، 2022
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قام وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الخميس بزيارة لمقر سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الرياض.

وكان في إستقباله سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي خالد الجابر الصباح كما إلتقى الوزير بكافة أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية التابعة والمسؤولين القائمين عليها.

وأشاد الشيخ سالم الصباح في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بالجهود المميزة التي يقوم بها أعضاء البعثة وبعملهم الدؤوب وحثهم على الاستمرار في عطائهم ومثابرتهم لرفعة شأن دولة الكويت وصون مصالحها وعناية رعاياها متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي خالد الجابر الصباح يستقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح
المصدر
كونا
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1 ديسمبر، 2022
0 33 أقل من دقيقة

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