اللجنة الوطنية لمكافحة “الايدز” تدشن حملتها السنوية “تبدأ حياة جديدة بادر بإجراء الفحص”

دشنت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة (الايدز) اليوم الخميس في مجمع (العاصمة) حملتها السنوية التوعوية تحت شعار (تبدأ حياة جديدة بادر بإجراء الفحص) وتستمر ثلاثة أيام.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة بثينة المضف في كلمة لها خلال افتتاح الحملة التي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (ايدز) إن الوزارة لديها استراتيجية وطنية لمكافحة المرض.

وأوضحت المضف أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الايدز تعتبر وثيقة عمل ومنطلقا لوزارة الصحة نحو مجتمع خال من الايدز مشيرة إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الدعم من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة (الايدز).

وبينت ان مرضى (الايدز) يتمتعون برعاية صحية مستمرة لتحقيق أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لديها عدة أهداف منها تحسين الوصول للرعاية الصحية وتطوير المؤشرات الصحية للأفراد المتعايشين مع الفيروس.

وذكرت ان من أهداف الاستراتيجية الوطنية خفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس (الايدز) والمحافظة على معدل صفر للاصابة بين الأطفال وخفض معدلات التمييز ضد الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة.

وأوضحت أن من ضمن الاهداف ايضا تطوير نظم المعلومات والتصدي لأي احتمالية انتقال الفيروس إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر من خلال المؤشرات وهي تعزيز نظام الترصد الوطني وإنشاء نظام شامل للرصد والتقييم للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة له اتصال مباشر مع صناع القرار إلى جانب تطوير نظام التسجيل والتقصي لطرق انتقال الفيروس.

من جهته قال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة الدكتور محمد السعيدان في كلمة مماثلة إن الحملة الوطنية لمكافحة (الايدز) تهدف إلى الوصول للحالات المصابة وتوفير العلاج لهم في وقت مبكر لحمايتهم من تدهور حالتهم الصحية.

واضاف السعيدان ان العلاج المبكر يخفض من نسبة المرض وانتقاله مشيرا إلى أن هناك عيادتين للفحص الدوري الذاتي لمرض الايدز الأولى في إدارة الصحة العامة والثانية في مستشفى الامراض السارية ويتم فيهما تقديم المتابعة عن طريق الاطباء المتخصصين.

من جانبه أكد استشاري الأمراض المعدية المشرف الفني على مكتب (الإيدز) الدكتور المنذر الحساوي في كلمته إن دولة الكويت أحرزت تقدما كبيرا في مجال الوقاية من (الإيدز) وكذلك في مجال العلاج.

وكشف الحساوي عن إطلاق استراتيجية جديدة لمكافحة (الإيدز) لخمس سنوات قادمة قريبا إذ ستركز على مجموعة أهداف ممكن قياسها مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يتم التركيز على الفحص الطوعي الاختياري كطريقة أساسية لخفض عدد الإصابات وتشخيص الإصابات بشكل مبكر.

وأضاف أن دولة الكويت تعد من الدول ذات الاصابات المنخفضة موضحا أن أي شخص يتم اكتشاف الفيروس لديه يتم تقديم العلاج له كأنه مصاب بمرض مزمن مثل السكري أو الضغط ويحتاج فقط إلى تناول العلاج.

يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة (الإيدز) تشكلت بقرار وزاري وفق أحكام القانون 62 لسنة 1992 في شأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب وتهدف اللجنة إلى الانتقال إلى حقبة تندر فيها الإصابة بفيروس نقص المناعة بدولة الكويت.