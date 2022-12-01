نائب رئيس الحرس الوطني: تعزيز قدرات الحرس بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس توفير كافة الإمكانات المادية لصقل خبرات العنصر البشري وتعزيز قدرات الحرس الوطني بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس على هامش جولة قام بها الشيخ فيصل النواف في معسكر الصمود اطلع خلالها على معرض للآليات والأسلحة والمعدات الحديثة التي دشنها الحرس لحماية المنشآت الحيوية وإضافة الإمكانات العسكرية والأمنية المتطورة.

ونقل الشيخ فيصل النواف للضباط ومنتسبي الحرس تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني مؤكدا دعمه وتشجيعه لقوات الحرس وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل الجاد المخلص لبلوغ أرقى المستويات وتحقيق أفضل أداء للحرس في مهامه بحماية منشآت الدولة ومساندة الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام وجميع جهات الدولة في ظل القيادة الحكيمة.

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح خلال زيارته لمعسكر الصمود

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح خلال زيارته لمعسكر الصمود

وشدد على استمرار خطط التأهيل ورفع الجاهزية القتالية وتطوير التدريب العسكري بالتعاون مع المؤسسات العسكرية في الداخل والخارج والتي عقد الحرس الوطني معها بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لمواكبة المستجدات العسكرية والأمنية.

وذكر البيان أن الشيخ فيصل النواف استمع خلال الجولة الى شرح عن دور الآليات العسكرية وأجهزة التفتيش الوقائي للمركبات والأفراد وأجهزة كشف وتفكيك المتفجرات وذلك لتوفير أفضل حماية وتأمين للارواح والممتلكات.

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح خلال زيارته لمعسكر الصمود

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح خلال زيارته لمعسكر الصمود