رئاسة الأركان: فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع – رئاسة الأركان العامة للجيش (هيئة الإدارة والقوى البشرية) عن فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لدورة ضباط الصف من حملة الشهادة الثاني عشر وحملة شهادة الدبلوم وحملة الشهادات الجامعية، ولدورة الأفراد من حملة شهادة الحادي عشر وما دون ذلك ، وعلى الراغبين بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع والخاص بفرع تجنيد المتطوعين

https://vc.kuwaitarmy.gov.kw

وذلك واعتباراً من تاريخ 2022/12/4 حتى تاريخ 2022/12/18

أولا: الشروط العامة :

أن يكون المتطوع كويتي الجنسية. أن يكون المتطوع قد أتم من العمر 18 عاماً ولم يتجاوز 26 عاماً. أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية. أن لا يقل طول قامته عن 157 سم. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يجتاز المتطوع المقابلة الشخصية. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة لدى أية جهة حكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي. أن يحضر الموظف استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائياً. ان ينهي عملة من الجهة التي يعمل بها وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

ثانياً: المستندات المطلوبة :

الجنسية الكويتية الأصل + 3 صور عنها. 2 البطاقة المدنية الأصل + 5 صور عنها. 3 شهادة الميلاد الأصل + 3 صور عنها. آخر شهادة دراسية حاصل عليها المتطوع ومصدقة من وزراة التربية أو التعليم الخاص أو التعليم العالي + 3 صور عنها. شهادة لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والعمل شهادة لمن يهمه الأمر من الهيئة العامة للقوى العاملة صورة عن جنسية الأب والأم .. إذا كان أحد الوالدين متوفي إحضار صورة شهادة الوفاة. عدد (8) صور شخصية مقاس 6X4 بالزي الوطني ( الغترة والعقال ) غير جانبية. المتزوج إحضار صورة من عقد الزواج الأصلي وصورة عن جنسية الزوجة إذن توظيف من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية لمن أتم 18 عاماً. عند تقديم المستندات يجب مراعاة أن تكون صالحة وسارية المفعول وعلى ورقة عادية ( معتمدة من مومن الجهات المختصة ).

ثالثا : بيانات عن الدورة :

مدة دورة ضباط الصف ( 3 أشهر ونصف ) وتعقد في مدرسة ضباط الصف والأفراد . . يمنح المتطوع من حملة الشهادة الجامعية رتبة رقيب أول وحملة شهادة الدبلوم رقيب + علاوتين

وحملة شهادة الثاني عشر رقيب مدة دورة الأفراد ) 3 أشهر ) وتعقد في مدرسة ضباط الصف والأفراد . يمنح المتطوع من حملة الشهادة الحادي عشر رتبة وكيل عريف + علاوتين وحملة شهادة العاشر رتبة وكيل عريف + علاوة وحملة شهادة التاسع رتبة وكيل عريف وحملة شهادة الثامن، وما دون رتبة جندي. 3 يمنح المتطوع مكافأة مالية أثناء الدورة .