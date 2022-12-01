وزيرة الشؤزن: ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والعدل بين الجميع دون تمييز والوقوف على مطالب المراجعين باعطائهم جميع حقوقهم القانونية

وزيرة الشؤزن: ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والعدل بين الجميع دون تمييز والوقوف على مطالب المراجعين باعطائهم جميع حقوقهم القانونية

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي حرصها على اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع الى الآراء والاقتراحات التي يقدمها المواطنون ومعالجة جميع الشكاوى المستحقة التي يقدمونها وفق الأطر القانونية.

وشددت الوزيرة البغلي خلال استقبالها عددا من المواطنين والمراجعين والموظفين الذين تقدموا بطلب مقابلتها عبر تطبيق (سهل) على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والعدل بين الجميع دون تمييز والوقوف على مطالب المراجعين باعطائهم جميع حقوقهم القانونية.

ودعت الوزيرة البغلي في اللقاءات التي حضرها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف والوكلاء المساعدون

إلى معالجة الشكاوى ودراسة الاقتراحات المقدمة من المواطنين بالاضافة إلى استقبال التظلمات من الموظفين في جميع القطاعات.

وضرورة تسهيل جميع الاجراءات أمام الشكاوى المستحقة وتنفيذ جميع المطالب القانونية للموظفين المتظلمين من بعض القرارات و انصافهم لتحقيق بيئة عمل جاذبة تنعكس على الخدمات المقدمة في الوزارة.

ويأتي استقبال الوزيرة البغلي للمواطنين والمراجعين والموظفين كل أسبوع استمرارا للنهج الحكومي بضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح في الجهات الحكومية وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن.