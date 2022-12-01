بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 18.06 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 18.06 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 06ر18 نقطة ليبلغ مستوى 53ر7566 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 في المئة.

وتم تداول 05ر177 مليون سهم عبر 7890 صفقة نقدية بقيمة 2ر38 مليون دينار (نحو 7ر115 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5696 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 2ر85 مليون سهم عبر 3439 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 2ر31 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى 37ر8461 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 7ر61 مليون سهم عبر 4451 صفقة بقيمة 7ر27 مليون دينار (نحو 2ر84 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر50 نقطة ليبلغ مستوى 54ر5824 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 6ر73 مليون سهم عبر 2349 صفقة نقدية بقيمة 6ر8 مليون دينار (نحو 26 مليون دولار).

وكانت شركات (كويت ت) و(يونيكاب) و(بيت الطاقة) و(كامكو) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(آلافكو) و(مشاريع) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المعدات) و(امتيازات) و(معادن) و(تحصيلات) الأكثر انخفاضا.