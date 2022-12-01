الشيخ محمد بن زايد: الامارات ستبقى شريكا اساسيا وداعما لكل ما يحقق التنمية والتقدم للبشرية

الشيخ محمد بن زايد: الامارات ستبقى شريكا اساسيا وداعما لكل ما يحقق التنمية والتقدم للبشرية

أكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ان الامارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها وستبقى شريكا اساسيا وداعما لكل ما يحقق التنمية والتقدم للبشرية.

وقال الشيخ محمد بن زايد في كلمته بمناسبة اليوم الوطني ال 51 لدولة الامارات العربية المتحدة والذي يصادف غدا الثاني من ديسمبر ان بلادنا مرت خلال ال50 عاما الماضية بمراحل عديدة في رحلتها الناجحة من التأسيس الى التمكين وان لكل مرحلة اهدافها وسماتها وآليات عملها.

وأضاف الشيخ محمد بن زياد وفق ما ذكرته وكالة الانباء الاماراتية (وام) انه “بإذن الله سيبقى نهج دولة الامارات الراسخ في البناء والتطوير وتعزيز المكتسبات والارتقاء بالطموحات لتحقيق انطلاقة تنموية كبرى ونوعية في كل الجوانب”.

وأشار الى ان التركيز سيكون على مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستثمار الفرص التي تتيحها هذه المجالات لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

ودعا الى ان يكون العنوان الاساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب.

وشدد على أن المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون او التراخي لان الطموحات الكبيرة تحتاج الى عزيمة اكبر.

وتحتفل الامارات غدا الجمعة بيومها الوطني ال51 الذي يصادف ذكرى قيام اتحاد اماراتها السبع الذي تأسس عام 1971 ويمثل مرحلة تاريخية مهمة لمسيرة الدولة وانجازاتها الحديثة في جميع المجالات.