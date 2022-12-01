“زين” كرّمت الفائزين بالبطولة العربية المفتوحة للبادل

شاركت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بتكريم الفائزين في البطولة العربية المفتوحة للبادل، وهي البطولة الإقليمية الأولى من نوعها التي نظّمتها شركة “ترايسيت” برعاية رئيسية من زين وبمُشاركة 512 لاعباً ولاعبة من المُحترفين والهواة من الخليج والعالم العربي.

وأتت رعاية زين لهذا الحدث الرياضي الإقليمي إيماناً منها بأهمية دور شركات القطاع الخاص في دعم وتنمية قطاعي الشباب والرياضة بالدولة، حيث تقوم الشركة بترجمة هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها البلاد في مختلف الرياضات، ومنها هذه البطولة المميزة التي أقيمت للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

وشاركت زين بتكريم الفائزين في البطولة بحضور سعادة سفير جمهورية مصر العربية في الكويت أسامة شلتوت، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بلقب البطولة، حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام في ملاعب Padel Time بمنطقة العارضية بمُشاركة 512 لاعباً ولاعبة من جميع دول الخليج العربي ومصر وتونس والمغرب، وتم تقسيم الفرق إلى 7 مستويات وهي فئة المحترفين (من الجنسين) والهواة (من الجنسين) وما دون سن 16 عاماً (من الجنسين) وفئة من هم أكبر من 45 عاماً من الرجال.

وتولي زين المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، فهي تعتبر دعم الكفاءات الوطنية والمجالات الرياضية ركناً أصيلاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، ففئة الشباب والرياضة بمثابة السفير الرسمي للشعوب والمجتمعات في المحافل والمشاركات الدولية.

وتفخر زين أيضاً برعايتها وتشجيعها المُتواصل لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.

وتُعتبر البادل رياضة من رياضات المضرب التي لاقت رواجاً كبيرة في الآونة الأخيرة في الكويت والعالم، وهي تتميز بكونها مزيجاً من التنس الأرضي والإسكواش، وعادةً ما تُلعب بشكل زوجي في ملعب مُغلق يحتوي على جدران ويمكن لعب الكرات عليها، وقد نظّمت الشركة بطولتين لموظفيها مؤخراً لاقت كلٍ منهما إقبالاً كبيراً وتفاعلاً متميزاً.