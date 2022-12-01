النائب أسامة الشاهين

أسامة الشاهين يقترح معالجة انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن حديقة السد في منطقة الشعب

1 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن معالجة انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن حديقة السد في الشعب.
 
وقال الشاهين في مقدمة اقتراحه إنه لما كان الهدف الأساسي من بناء الحدائق هو استمتاع الناس بها وبجمال مسطحاتها، كما أنها تعتبر المكان المتاح أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية.

ونظراً للإهمال الذي تعاني منه الحدائق العامة في الكويت بصفة عامة، وحديقة “السد” في منطقة الشعب قطعة 7 بصفة خاصة، ولعل أبرزها انقطاع التيار الكهربائي والمياه وقلة العناية والاهتمام بمرافقها، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

“سرعة حل ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن حديقة “السد” بمنطقة الشعب قطعة 7 وصيانة جميع مرافقها وتوفير جميع الخدمات اللازمة لرواد الحديقة”.

المصدر
الدستور
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1 ديسمبر، 2022
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